احذر تناول هذا النوع من الجبن.. تأثيره على الكوليسترول مفاجأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

الجبن من الأطعمة التي يعشق تناولها الكبار والصغار، نظرا لمذاقها الرائع واللذيذ، ولكن هل تعلم ماذا يحدث لمستويات الكوليسترول بعد تناول الجبن، هذا ما نوضحه لكم وفقا لموقع "eatingwell".

ما الرابط بين الجبن والكوليسترول؟

كشفت جمعية القلب الأمريكية أن الكوليسترول مادة شبيهة بالدهون، يصنع جسمك معظمه، بينما نحصل على الجزء الآخر من الطعام.

ووجود مستويات عالية جدًا منه في الجسم يزيد من خطر الإصابة بتصلب الشرايين، وهو تراكم الترسبات في الشرايين، ما يجعل هذه الأوعية أكثر صلابة ويزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية، والكوليسترول هو أحد المواد التي تشكل هذه اللوحة.

وقد يُصنع الجبن من حليب البقر ويحتوي على مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية، بما في ذلك الكالسيوم والبروتين، بالإضافة إلى عناصر أخرى مثل الصوديوم والكوليسترول والدهون المشبعة.

تأثير الجبن على مستوى الكوليسترول

وتناول الجبن الذي يحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة، يمكن أن يسهم في انسداد الشرايين، لذا توصي الإرشادات الغذائية للأميركيين 2020-2025 بالحد منه، نظرًا لخطورة تأثيره على القلب.

قالت أخصائية التغذية البريطانية روكسانا إحسان إن شريحة واحدة من جبنة الشيدر تحتوي على 6 جرامات من الدهون المشبعة، وهذا ما يقرب من نصف الحد اليومي الموصى به من الدهون المشبعة، متابعةً أن الحد الموصى به

من الدهون المشبعة هو عادة 11 إلى 13 جرامًا يوميًا، بناءً على نظام غذائي يحتوي على 2000 سعر حراري.

وأضافت: "مازلنا نكتشف كيف يمكن للدهون المشبعة في الجبن على وجه التحديد أن تؤثر على قلبك"، مشيرةً إلى أن جميع الأحماض الدهنية المشبعة في الأطعمة ليست متساوية، وبعضها قد لا يؤدي إلى تعزيز أمراض القلب والأوعية الدموية".

هل يمكن تناول الجبن إذا كنت مصابا بارتفاع في نسبة الكولسترول في الدم؟

يمكن إدراج الجبن كجزء من نظام غذائي صحي ومتوازن، حتى بالنسبة لأولئك الذين يعانون من ارتفاع نسبة الكوليسترول.

كما أن تناول أكثر من وجبة واحدة من الجبن يوميًا لا يزيد من مستويات الكوليسترول في الدم.

يجب على المرضى الذين يعانون من ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم اختيار الجبن قليل الدسم، مثل الجبن السويسري أو الشيدر، والتي تحتوي على نسبة أقل من الدهون المشبعة من نظيراتها كاملة الدسم.

هل تناول الجبن يزيد من نسبة الكوليسترول في الدم؟

يمكن للدهون المشبعة الموجودة في الجبن أن تؤثر على نسبة الكوليسترول في الدم وتساهم في زيادة مخاطر القلب مع مرور الوقت، ومع ذلك، يجب استهلاكها بشكل معتدل.

ما أفضل أنواع الجبن التي يمكنك شراؤها إذا كان لديك ارتفاع في نسبة الكوليسترول؟

يجب اختيار الجبن الذي يحتوي على نسبة أقل من الدهون المشبعة والصوديوم، على الرغم من أنه لا يؤثر على مستويات الكوليسترول لديك، إلا أنه يمكن أن يتسبب في ارتفاع ضغط الدم، وهو أيضًا عامل خطر للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وتشمل الأمثلة الجبن السويسري قليل الدسم، وجبن الموتزاريلا، وجبن الريكوتا.

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