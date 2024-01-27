3 علامات خفية تشير للإصابة بالسكر.. تظهر في الفم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت– شيماء مرسي

السكر مرض مزمن يصيب الجهاز الهضمي ويؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم، ويحدث عندما لا ينتج البنكرياس ما يكفي من الأنسولين.

وكشفت الدكتورة فيفيان روكنيان، طبيبة الأسنان الأمريكية عن مجموعة من العلامات الواضحة لمرض السكري"، وفقا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية.

علامات تدل على الإصابة بالسكري

1. اللسان المتشقق:

العلامة التحذيرية الأولى التي تظهر على مريض السكري هي شقوق اللسان.

2. العطش رغم كثرة الشرب:

وأوضح: "العطش من أشهر أعراض مرض السكري، وفي هذه الحالة يشعر المريض بالعطش الشديد على الرغم من شرب الكثير من السوائل طوال الوقت".

لذا إذا كنت تشعر بالعطش طوال الوقت ويستمر حتى بعد الشرب، فقد يكون ذلك علامة على حالة ارتفاع نسبة السكري في الدم.

علاوة على ذلك، غالبًا ما يكون هذا العرض مصحوبًا بجفاف مؤقت أو طويل الأمد للفم.

3. اللثة الحمراء:

العلامة الأخيرة التي يمكن ملاحظتها في فمك هي اللثة الحمراء، وقد تشير إلى أن الوقت قد حان لاختبار مستويات السكر في الدم.

وفي هذه الحالة يجب إجراء اختبار A1C، المعروف أيضًا باسم اختبار الهيموجلوبين A1C أو HbA1c، والذي يقيس متوسط ​​مستويات السكر في الدم خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

وتشمل الأعراض الرئيسية الأخرى لمرض السكري التي يجب اكتشافها ما يلي:

-التبول بشكل متكرر أكثر من المعتاد خاصة في الليل.

-الشعور بالتعب الشديد.

-فقدان الوزن وفقدان الكتلة العضلية.

-حكة حول القضيب أو المهبل، أو نوبات متكررة من مرض القلاع.

-عدم وضوح الرؤية.

كما أن مرض السكري من النوع الأول يمكن أن يتطور بسرعة على مدى أسابيع أو حتى أيام، في حين أن العديد من الأشخاص يمكن أن يعانون من مرض السكري من النوع الثاني لسنوات دون أن يدركوا ذلك لأن الأعراض المبكرة تميل إلى أن تكون عامة.

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