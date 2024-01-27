الامارات | انتحل صفة طبيب تجميل ونظم دورات تعليمية.. عراقي «أمي» في قبضة الشرطة

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شكرا لقرائتكم خبر عن انتحل صفة طبيب تجميل ونظم دورات تعليمية.. عراقي «أمي» في قبضة الشرطة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 27 يناير 2024
تمكنت السلطات الأمنية في محافظة كربلاء في العراق من القبض على شخص انتحل صفة "طبيب تجميل".
وتلقت الجهات الأمنيةالعراقية بلاغًا حول شخص يدّعي أنه طبيب تجميل ويحمل صفة دكتور، وبعد التحقيق، اعترف المتهم بأنه ليس لديه أي تحصيل دراسي وأنه انتحل الصفة بعد الحصول على شهادة وهمية عبر الإنترنت. كما قد اعترف بتنظيمه ورش تعليمية حول عمليات التجميل داخل أحد المجمّعات الطبية بشكل دوري.
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