حفرة تعيد رجلا ميتا إلى الحياة.. لن تصدق ما حدث

محمد اسماعيل - القاهرة - عاد رجل هندي، أعلن الأطباء وفاته، إلى الحياة عندما اصطدمت سيارة الإسعاف التي كانت تنقله إلى منزله إلى عائلته بحفرة عميقة.

وبحسب odditycentral، فإن مشكلة الحفر في الهند تزعج وتثير غضب الملايين من الناس كل يوم، وفي بعض الأحيان، يمكن أن تسبب إصابات خطيرة وحتى الموت.

ولكن وفقًا لعائلة رجل يبلغ من العمر 80 عامًا من ولاية هاريانا، يمكن أن تكون الحفر أيضًا معجزات.

يُزعم أن دارشان سينج برار يدين بحياته لحفرة، ولم يكن الرجل على ما يرام لعدة أيام، فقرر أحد أحفاده نقله إلى مستشفى قريب من منزله.

تم تشخيص إصابته بعدوى حادة في الصدر ما أثر أيضًا على حالة القلب التي كان يعاني منها مسبقًا، وعلى الرغم من الجهود التي بذلها الأطباء، تم إعلان وفاته بعد أربعة أيام من وضعه على جهاز التنفس الصناعي، لكن هذه مجرد بداية القصة الأغرب.

وقال بالوان سينج، أحد أحفاد برار: "أبلغنا أخي في باتيالا حوالي الساعة 9 صباحًا بوفاة جدنا، وكان ينقله إلى نيسينج (على بعد 100 كيلومتر تقريبًا) في سيارة إسعاف لأداء الطقوس الأخيرة، لقد أبلغنا أقاربنا وغيرهم من السكان المحليين الذين يعرفونه وقد تجمعوا بالفعل حدادًا على وفاته، وتم نصب خيمة وتجهيز الطعام للمشيعين، لقد حصلنا أيضًا على خشب لحرق الجثة".

ولكن بعد ذلك حدث شيء غريب أثناء توجه سيارة الإسعاف إلى نيسينج، بالقرب من قرية داند في منطقة كيثال بولاية هاريانا، اصطدمت السيارة بحفرة عميقة وبعد لحظات، رأى شقيق بالوان، الذي كان يراقب جثة جده، الرجل البالغ من العمر 80 عامًا يحرك يده، وسرعان ما فحص النبض، واستشعره، ونبه السائق لنقله إلى أقرب مستشفى.

وأكد الأطباء أن دارشان سينج برار على قيد الحياة وأحالوه إلى مستشفى في نيسينج، ومن هناك تم نقله إلى مستشفى إن بي راوال في كارنال. ولا تزال حالته حرجة، لكنه يقاتل من أجل حياته.

وقال بلوان: "إنها معجزة، والآن نأمل أن يتعافى جدي قريبا، كل من اجتمعوا حدادا على وفاته هنأونا، وطلبنا منهم أن يتناولوا الطعام الذي رتبناه، ومن فضل الله أنه يتنفس الآن ونأمل أن يتحسن”.

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