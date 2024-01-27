5 علامات في منزلك تدل على الحسد والعين.. بعضها يظهر في الأجهزة الكهربائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة

يعتقد الكثيرون أن الحسد والعين يمكن أن يؤثران على حياتهم وعلاقاتهم بالآخرين، وقد يتسببان في العديد من المشكلات بحياتهم.

سالي كاظم خبيرة الطاقة تقول لـ"الخليج 365" إن هناك 5 علامات تدل على وجود حسد أو عين في المنزل، وهي:

كثرة الأعطال والتلف في الأجهزة والمعدات

قد يكون ذلك علامة على وجود طاقة سلبية في المنزل تؤثر على عمل الأجهزة.

موت النباتات المنزلية دون سبب واضح

قد يكون ذلك علامة على وجود طاقة سلبية تؤثر على نمو النباتات.

الشعور بالضيق والقلق عند دخول المنزل

علامة على وجود طاقة سلبية في المنزل تؤثر على شعورك بشكل دائم

كثرة المشاكل والخلافات بين أفراد الأسرة

قد يكون ذلك علامة على وجود طاقة سلبية في المنزل تؤثر على العلاقات بين أفراد الأسرة.

الشعور بالكسل وعدم الرغبة في فعل أي شيء

قد يكون ذلك علامة على وجود طاقة سلبية في المنزل تؤثر على طاقتك ونشاطك.

نصائح من خبيرة الطاقة لحماية منزلك من الحسد والعين

اقرأ القرآن الكريم بانتظام في المنزل.

ضع بعض الأدعية والأحجبة في المنزل.

استخدم بعض الأعشاب والبخور لطرد الطاقة السلبية.

حافظ على نظافة المنزل وترتيبه.

تجنب التباهي بنعم الله على الآخرين.

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