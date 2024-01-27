لو هتشتري شبكة.. تحذيرات صادمة بعد وقف تسعير الذهب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- روان شريف

تعيش مصر حالة من الاضطراب في سوق الذهب، ويتساءل الكثير من المقبلين على الزواج عن الوقت المناسب لشراء الذهب، خاصة بعد حالة وقف التسعير التي التزمت بها مجموعة من المتاجر والمؤسسات الخاصة بالمصوغات والمشغولات الذهبية لليوم الثالث على التوالي، حسب ما أعلنته منصة "جولدن بيليون".

أمير رزق، خبير المشغولات الذهبية، قال إن سوق الذهب في حالة اضطراب في الوقت الحالي، وأن التجار غير ملتزمين بتسعيرة رسمية للبيع والشراء، فأصبحت التسعيرة مختلفة من تاجر لآخر.

تحذير من شراء الذهب حاليا

وينصح رزق، بعدم شراء الذهب في الوقت الحالي وحتى يوم الاثنين، حتى وضوح الرؤية والأحداث الجارية في الصاغة وسوق الذهب، قائلا: "متشتروش ذهب، لسة مش عارفين ايه اللي بيحصل وايه سبب القبض على الكبار من تجار الذهب، كل حاجة هتبان يوم الاتنين والأسعار هتثبت".

رزق: مفيش انخفاض تاني في أسعار الذهب

وتوقع خبير الذهب، أن الأسعار ستستمر في الارتفاع في المرحلة القادمة، ولن يحدث أي انخفاض في أسعار الذهب، موضحا: "الفترة اللي جاية اللي عاوز يشتري يلحق يشتري محدش يأجل، عشان مفيش انخفاض تاني، لكن اللي عاوز يبيع يستنى".

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