احذر.. تناول الأدوية بهذه الطريقة يهدد صحتك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

رغم من أن الأدوية تسهم في الوقاية وعلاج العديد من الأمراض، فإن الإفراط في تناولها قد يصيبك بمخاطر كثيرة.

وكشف أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات الدكتور فهد الخضيري عن خطورة تجاوز الجرعة المحددة لتناول الأدوية، محذرا عبر حسابه بمنصة "إكس" من خطورة تجاوز الجرعة المخصصة أو تكرارها أو مخالفة تعليمات الدواء، مع ضرورة الالتزام بالكمية.

الابتعاد عن الاستمرار على الأدوية لمدة طويلة

وأضاف الخضيري أنه من الأفضل ضبط المدة المحددة لتناول الدواء، والابتعاد عن الاستمرار عليه لمدة طويلة دون إذن الطبيب، نظرا لأن ذلك يسبب الإصابة بأعراض خطيرة وآثار جانبية وأمراض إضافية.

خطورة تكرار الجرعات

وتابع أن تكرار الجرعات خلال اليوم خطر صحيا، كما أن الاعتقاد بأن زيادة الجرعة يعجل بالشفاء غير صحيح ويضر بالصحة، موضحا أن هذا الأمر ينطبق على الأطعمة والمشروبات والأدوية الطبية أو العشبية.

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