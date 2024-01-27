توابل في كل مطبخ تهدد صحتك في هذه الحالة.. لن تصدق تأثيراتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

الحبهان من التوابل الشعبية التي تستخدمها ربات البيوت لإضافة نكهة لذيذة إلى الأكلات، ولكن هل تعلم أن هناك بعض الآثار الجانبية للإفراط في تناوله؟، هذا ما كشفه موقع "stylecraze".

الحساسية

إذا تم استخدامه لفترة طويلة وبكميات كبيرة، قد يؤدي الحبهان إلى بعض ردود الفعل التحسسية غير المبررة، مثل حساسية الجلد المعروفة باسم "التهاب الجلد التماسي" وهي نوع شائع من الطفح الجلدي يحدث بسبب الإفراط في تناول هذا النوع.

ويعاني بعض الأشخاص أيضًا من خلايا النحل أو تهيج الجلد أو الصداع والدوار وأنواع معينة من مشاكل الجهاز التنفسي، وإذا كنت تستهلكه بشكل مفرط، قد تواجه الأعراض التالية:

ضيق أو ألم في الصدر أو الحلق

شعور غير مريح

ضيق في التنفس

مشكلة في الجهاز التنفسي

حصوات المرارة

الإفراط في تناوله قد يؤدي إلى الإصابة بحصوات المرارة، نظرا لأن الجهاز الهضمي يفشل في امتصاص الحبهان بشكل كامل، وينتج عن ذلك ترسب البذور داخل أجسامنا، وتؤدي هذه العملية في النهاية إلى نمو حصوات المرارة،

ويزداد ألم الحصوة بشكل كبير إذا تناولت كمية زائدة منه، بالإضافة إلى الإصابة بالعدوى والنزيف.

التفاعلات الدوائية

يجب أن نستهلك الحبهان بوعي، وذلك لأن بعض الأدوية قد تتفاعل معه بشكل سلبي وتؤدي إلى عواقب صحية خطيرة، وتفاقم الاضطراب الذي تتناول الأدوية من أجله.

لذا من الأفضل تجنبه إذا كنت تستهلك أيًا من أنواع الأدوية التالية:

أدوية فيروس نقص المناعة البشرية

مضادات التخثر

أدوية الكبد

مضادات الاكتئاب

الأسبرين

الأدوية المضادة للصفيحات

أدوية حصوات المرارة

أدوية متلازمة القولون العصبي

والحبهان له العديد من الفوائد وفقا لموقع "medicalnewstoday".

-القدرة المضادة للميكروبات.

-تحسين متلازمة التمثيل الغذائي.

-التحكم في نسبة السكري.

- صحة الفم.

-الحفاظ على صحة الكبد.

-يحتوي الحبهان على خصائص مضادة للسرطان.

-الوقاية من القرحة.

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