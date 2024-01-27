الامارات | «إتس أوكِ» وثائقي على Netflix يكسف أسرار لم تتخيل الفنانة إليسا الكشف عنها

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 27 يناير 2024

في وثائقي "إتس أوكِ" الذي يُعرض حصرياً على منصة "نتفليكس" تحكي الفنانة اللبنانية إليسا قصة حياتها بكل شفافية وصراحة.

حيث تكشف إليسا عن مراحل من حياتها وتكشف أسراراً لم تُكشف عنها من قبل.

تتحدث إليسا عن بداياتها مع مسرح الفنان الراحل وسيم طبارة، حيث انتقلت بعد ذلك إلى مسرح الساعة العاشرة. كانت في سن السادسة عشرة عندما تحملت المسؤولية المالية وساهمت في تكاليف منزلها. بعد ذلك، شاركت في برنامج "استوديو الفن". خلال الوثائقي، تُظهر إليسا شهادة نجاحها في المسابقة التي فازت بها عام 1992، وتشير إلى تفاصيل عن حياتها وتحدياتها.

إليسا تتحدث بصراحة عن خيبات الأمل والإحباطات التي واجهتها، بما في ذلك صراعها مع مرض السرطان. تعتبر الفنانة أن البحث داخل الذات عن الإيجابية يلعب دورًا هامًا في الوقوف من جديد في وجه التحديات.

"إتس أوكِ" يقدم للمشاهدين نظرة حصرية ومميزة على حياة إليسا، ويستعرض جوانب غير معروفة عنها

وقد جاء في الوصف الترويجي للعمل الوثائقي: “قصة لم ترو بعد عن نجمة كما لم نرها من قبل، أبعد من الانتصار والانكسار. تجرأت على القيود، انتفضت على التنمر، واجهت كل المعارك وانتصرت على الخيبات”.



من جهتها دعت إليسا، متابعي حساباتها الاجتماعية لمشاهدة الفيلم، وقالت في مقطع فيديو: “في كتير منكم شاف تريلر الوثائقي، ومنكم سمع عنه وفي ناس ما شافتو ولا سمعت عنو أبداً.. لهيك حبيت اليوم قبل ما ينزل وتفوتوا على بيتي وحياتي، حبيت أحكيكم شخصيا وأدعيكم”.



وأضافت إليسا: “هذه المرة هدفي أنقل صورتي الكاملة، كل تجاربي، وحقيقتي كما هي بكل شيء فيها، حلو أو بشع أو مر.. هذا الفيلم من أصعب الأشياء التي جربتها في حياتي المهنية، لأنني واجهت به نفسي، وسأحكي أشياء لم أكن أتصور أنني سأحكيها في العلن”.



