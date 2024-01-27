الامارات | "حادث مأساوي: سرقة طائرة في تكساس تنتهي بتحطمها

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 27 يناير 2024

في حادث مأساوي، قام شاب بسرقة طائرة من مطار في ولاية تكساس الأمريكية، وانتهت الرحلة بتحطم الطائرة، مما أدى إلى وفاته.

الشاب، الذي يُدعى لوجان تيموثي جيمس ويبلغ من العمر 23 عامًا، سرق طائرة من طراز "سيسنا 172" من مدرسة ATP للطيران في مطار أديسون.

قام الشاب بالطيران بالطائرة لمسافة تزيد عن 80 ميلاً شمال شرق الولاية باتجاه باريس، تكساس، قبل أن يتم تحطم الطائرة بالقرب من حدود الولاية مع أوكلاهوما.

ولم يكن هناك معلومات فورية حول الأسباب التي دفعت الشاب لسرقة الطائرة وتحطيمها.

سجلت مراقبة الحركة الجوية محادثة حول خططه، حيث قال الشاب إنه لن يستمع إلى تعليمات المراقبة وسيتجه إلى شرق تكساس. وأضاف أنه سيقوم بفصل قواطع الدائرة الكهربائية في الوقت المناسب.