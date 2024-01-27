الامارات | سوريان يفوزان بأكبر جائزة "يانصيب "في تاريخ لبنان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 27 يناير 2024

فاز المواطنان السوريان عصام حمدوش وماهر بزاع بجائزة "اللوتو اللبناني" الأكبر في تاريخ البلاد، حيث بلغت قيمة الجائزة أكثر من 50 مليار ليرة لبنانية، ما يعادل أكثر من 3 ملايين و316 ألف دولار أمريكي.

وأعلنت صفحة "La Libanaise des Jeux" على "فيسبوك" عن هوية الفائزين.

وأكد الفائز السوري في السحب رقم 2171، أنه يعيش في لبنان منذ 20 عامًا، مشيرًا إلى أنه سيستثمر المبلغ في لبنان حيث قضى نصف حياته.