علامات إذا ظهرت على يديك دليل على ارتفاع الكوليسترول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

الكوليسترول هو مادة شمعية توجد في الدم، ويحتاج الجسم إلى مادة الكوليستيرول لبناء الخلايا الصحية، ولكن يمكن أن يتسبب ارتفاعها الشديد في زيادة خطر الإصابة بالنوبة القلبية، وفقا لما جاء في موقع "مايو كلينك".

وهناك علامات إذا ظهرت على قبضة يديك عليك الحذر، لأنه قد تكون مؤشرا على ارتفاعه في الجسم.

علامات إذا ظهرت على قبضة يديك دليل على ارتفاع الكوليسترول:

الشعور بالوخز:

يمكن أن يؤدي ارتفاع الكوليسترول إلى تراكم الدهون في الشرايين، مما قد يتسبب فب انخفاض تدفق الدم إلى الأعصاب.

ظهور نتؤات تحت الجلد:

يمكن أن يؤدي ارتفاع الكوليسترول أيضا إلى تراكم الدهون تحت الجلد، مما قد يتسبب في ظهور نتؤات صغيرة أو كبيرة تحت الجلد، وعادة تميل للون الأصفر.

ورم الجلد

يمكن أن يتسبب ارتفاع الكوليسترول في ورم اليد، وغالبا ما تظهر على مفاصل اليدين، ويرجع ذلك لتراكم الكوليسترول في الأوتار.

تغير لون البشرة

يمكن أن يتسبب تراكم الكوليسترول في الشرايين الدموية في قبضة الأيدي، إلى تحول لون البشرة للون الداكنة أو البرتقالي الغامق.

وهناك علامات أخرى تدل على ارتفاع نسبة الكوليسترول في الجسم، وتشمل ما يلي:

ضيق التنفس.

وجع الصدر.

الدوخة.

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