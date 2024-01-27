لماذا يطفو الثلج على سطح الماء رغم ثقل وزنه؟.. إليك التفسير العلمي لذلك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

الثلج مادة ثقيلة، ولكنه في الواقع أقل كثافة من الماء السائل، هذا هو السبب في أنه يطفو على سطح الماء.

وبحسب live scinse، قال ماي نيمان، أستاذ الكيمياء في جامعة أوريغون، إن هذا شذوذ في الطبيعة، "عادة، تكون المواد أكثر كثافة عندما تكون صلبة، لكن الماء هو المادة الوحيدة التي تكون أقل كثافة مما كانت عليه عندما تكون صلبة."

يرجع ذلك إلى بنية جزيئات الماء، عندما يتجمد الماء، تتشكل روابط هيدروجينية بين جزيئات الماء. هذه الروابط تدفع الجزيئات بعيدًا عن بعضها البعض، مما يخلق بنية أكثر اتساعًا.

نتيجة لذلك، يكون حجم كتلة الجليد أقل من حجم كتلة الماء السائل.

وهذا يعني أن الجليد أقل كثافة من الماء السائل، وبالتالي يطفو على الماء.

هذا الشذوذ في كثافة الماء له أهمية كبيرة للحياة على الأرض، فهو يساعد على حماية الحياة البحرية من التجمد في الشتاء. كما أنه يعزل الأرض عن الحرارة، مما يساعد على الحفاظ على درجة حرارة الكوكب.

تأثيرات الشذوذ

إن تأثيرات الشذوذ في كثافة الماء واسعة النطاق. تشمل بعض هذه التأثيرات ما يلي:

- حماية الحياة البحرية: تسمح كثافة الجليد المنخفضة للحياة البحرية بالبقاء على قيد الحياة في الشتاء. عندما تتجمد المياه السطحية، فإنها تخلق غطاءًا واقًٍا يحمي الكائنات الحية تحتها من التجمد.

- العزل الحراري: يساعد الماء في عزل الأرض عن الحرارة. تكون مياه المحيطات أكثر كثافة عند درجات حرارة أكثر برودة، مما يساعد على إبقاء الأرض باردة في الصيف.

- تشكل المناظر الطبيعية: يساعد الجليد في تشكيل المناظر الطبيعية. عندما يذوب الجليد، فإنه يترك وراءه الوديان والبحيرات والأنهار.

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