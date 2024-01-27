سعره يتخطى 120 ألف جنيه.. عامل دليفري يسرق كلبا - لن تتوقع ما حدث له

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سيد متولي

اتُهم عامل توصيل تابع لشركة أمازون من ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة باختطاف كلب بولدوج فرنسي تبلغ قيمته آلاف الدولارات، أثناء توصيل الطلبات.

وبحسب صحيفة ديلي ميل، سرق رينير ريفيلا، 34 عامًا، كلبًا بقيمة 4000 دولار، ما يعادل 123440 جنيها مصريا بحسب سعر الدولار اليوم في البنوك، يُدعى كالي من منزل يقع في كوبر هيل درايف في سبرينج هيل.

وفقًا لمكتب عمدة مقاطعة هيرناندو، تركت مالكة كالي، التي لم يتم الكشف عن هويتها، الكلب في الفناء الخلفي المسور لمنزلها في الساعة 9.15 صباحًا في يوم الاختطاف.

لكنها سرعان ما أدركت أن كلبها البالغ من العمر سنة واحدة قد هرب من الفناء الخلفي.

وبعد أن بدأت المالكة في البحث عن حيوانها الأليف، أخبرها أحد الجيران أنهم رأوا كالي تقترب من رجل من أصل إسباني، في العشرينات من عمره، يرتدي زي أمازون ويقود سيارة شيفروليه كروز بيضاء قديمة.

وقال الجار أيضًا إن الرجل قام بتسليم طرد إلى عنوان في كوبر هيل درايف، وبعد التفاعل مع كالي، انطلق بسيارته شيفروليه بينما كان الكلب يركض خلف السيارة.

وقال جار آخر، شهد الحادث أيضًا، إن اللص أوقف سيارته على طريق لاركينهيث درايف، والتقط الكلب ووضعه في مقعده الخلفي، قبل أن يقود سيارته مرة أخرى.

وبعد إبلاغها بالاختطاف، سارعت مالك كالي إلى الاتصال بخدمة عملاء أمازون ونصحتها بالاتصال بالشرطة.

في 16 يناير، حدد المحققون ريفيلا كمشتبه به وأجروا مقابلة معه، ووفقا لفوكس نيوز، قال مكتب الشريف إن ريفيلا اعترف بأخذ الكلب وأنه لا يزال في حوزته.

وقال المحقق بنيامين ويذريل لـ Fox13 إن المتهم ادعى أنه حاول لفترة وجيزة العثور على المالك قبل أن يستسلم ويأخذ الكلب.

تم انتشال كالي من منزل قريب وإعادتها إلى صاحبتها في وقت لاحق من نفس اليوم، وحصل المسؤولون على مذكرة اعتقال بحق ريفيلا في 17 يناير.

سلم ريفيلا نفسه إلى سجن مقاطعة هيلزبورو في 19 يناير بعد إبلاغه بمذكرة الاعتقال، وتم إطلاق سراحه لاحقًا بعد دفع كفالة بقيمة 5000 دولار.

وبعد العثور على كالي، قال ويذرل: "تبلغ قيمة كالي حوالي 4000 دولار، هذا هو التحقيق في السرقة الكبرى، إنها كلب بولدوج فرنسي أصيل، هذه سلالة باهظة الثمن.

وأصدرت أمازون أيضًا بيانًا قالت فيه: "لقد بقينا على اتصال مع العميل طوال هذه العملية ونشعر بالامتنان لعمل مكتب عمدة مقاطعة هيرناندو وعودة كالي إلى المنزل، لم يعد الشخص المسؤول يقوم بتوصيل الطرود إلى أمازون، التحقيق لا يزال مستمرا."

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