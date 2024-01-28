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الامارات | مسروقات في متاحف

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باريس - أ.ف.ب 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن مسروقات في متاحف والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فُتح تحقيق في قضية حيازة مسروقات، هي عبارة عن ست نوافذ زجاجية ملوّنة معروضة في متاحف بالولايات المتحدة، وسُرقت من كاتدرائية روان في شمال فرنسا خلال مطلع القرن الماضي. ورفعت جمعية فرنسية دعوى ضد متاحف غلينكيرن في برين أثين (بنسلفانيا) وووستر للفنون (ماساتشوستس) ومتروبوليتان (نيويورك).

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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