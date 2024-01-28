الامارات | مسروقات في متاحف

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فُتح تحقيق في قضية حيازة مسروقات، هي عبارة عن ست نوافذ زجاجية ملوّنة معروضة في متاحف بالولايات المتحدة، وسُرقت من كاتدرائية روان في شمال فرنسا خلال مطلع القرن الماضي. ورفعت جمعية فرنسية دعوى ضد متاحف غلينكيرن في برين أثين (بنسلفانيا) وووستر للفنون (ماساتشوستس) ومتروبوليتان (نيويورك).