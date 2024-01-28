الامارات | بطولة «فزاع لليولة» تترقب فارس الميدان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ستتجّه الأنظار نحو قلعة الميدان بالقرية التراثية في المرموم، لمعرفة بطل النسخة الـ24 لبطولة «فزاع لليولة»، والنسخة الـ19 من «برنامج الميدان»، التي تنظمها إدارة «بطولات فزاع»، في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، بعدما حجز سعود فولاد بطاقة التأهل الثانية، ليضرب موعداً في المشهد الختامي مع علي العزيزي، في منافسة متكافئة الحظوظ، من أجل الظفر بـ«كأس فزاع الذهبية».

جاء تفوق سعود بعدما حقق 75 علامة في مواجهة نصف النهائي أمام عبدالله الكتبي، الذي حقق 15 علامة في حلقة حضرت فيها الندية.

وبدايةً استعرض المشاركان مهاراتهما في «تحدي اليولة»، إذ امتزجت روعة العرض مع جمالية المهارات ودقتها، لينالا إشادة خليفة بن سبعين، الذي يحكم هذه المسابقة، ليكسب سعود 25 علامة رجحت كفته للتأهل.

وفي سؤال «الموروث» لم يتمكن أحد من المشاركين من الإجابة بشكل صحيح.

أما في «تحدي السباحة»، الذي زادت مسافته لتصبح 50 متراً، فتفوق الكتبي، ليفتتح رصيده بـ15 علامة. وفي «عدّ القصيد»، تمكّن سعود من الحصول على علامتها.

وكان الترقب بعد ذلك لـ«تحدي الرماية»، إذ انطلق المتنافسان لـ15 متراً على مسرح الميدان لإصابة الأهداف بسلاح (السكتون) - التي زادت مسافتها إلى 20 متراً - وفيها تفوق سعود ليحصل على 15 علامة.

وفي «سباق الهجن»، الذي زادت مسافته لتصبح 600 متر وأُقيم على مضمار المرموم، بالتعاون مع نادي دبي لسباقات الهجن في موقع البطولة نفسه، فعزّز سعود تفوقه ليكسب 20 علامة.