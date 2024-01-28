الامارات | بيانات من المريخ تؤكّد وجود رواسب بحيرة قديمة على الكوكب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت دراسة نشرت، أول من أمس، أن المركبة الفضائية «بيرسيفيرانس»، التابعة لإدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا)، جمعت بيانات تؤكّد وجود رواسب بحيرة قديمة تكونت بفعل المياه التي كانت تملأ ذات يوم حوضاً عملاقاً على المريخ يُسمى (حفرة جيريزو).

تدعم النتائج التي توصلت إليها عمليات الرصد بأجهزة الرادار المخترقة للأرض، التي أجرتها المركبة الآلية، الصور المدارية السابقة، وغيرها من البيانات التي دفعت العلماء إلى الافتراض بأن أجزاءً من المريخ كانت مغطاة بالمياه في يوم من الأيام، وربما كانت تؤوي حياة ميكروبية.

ونُشر البحث، الذي قادته فرق من جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس وجامعة أوسلو، في مجلة «ساينس أدفانسيس».

واستند البحث إلى عمليات المسح تحت السطح التي أجرتها المركبة ذات العجلات الست، والتي بحجم السيارة، على مدى أشهر عدة من عام 2022، حيث شقت طريقها عبر سطح المريخ من أرضية الحفرة إلى مساحة مجاورة من السمات الشبيهة بالرواسب التي تشبه، من المدار، دلتا الأنهار الموجودة على الأرض.