لماذا يعتبر الهيدروجين العنصر الأكثر شيوعا في الكون؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي:

الهيدروجين هو العنصر الأكثر شيوعا في الكون، ولكن لماذا؟

يعد الهيدروجين العنصر الأكثر شيوعًا في الكون، إذ يشكل حوالي 75% من كتلة الكون وأكثر من 90% من عدد ذرات الكون.

ويرجع العلماء ذلك إلى نظرية الانفجار الكبير، والذي نتج عنه العناصر الموجودة في الجدول الدوري ، وهي لبنات البناء التي تساعد في تكوين الكون. إذ يحتوي كل عنصر على عدد فريد من الجسيمات دون الذرية: البروتونات (مشحونة بشكل إيجابي)، والنيوترونات (محايدة)، والإلكترونات (مشحونة سلبا).

وبحسب موقع live scinse، قال ماي نيمان، أستاذ الكيمياء في جامعة أوريغون، إن الهيدروجين - الذي يحتوي على بروتون واحد وإلكترون واحد فقط (وهو العنصر الوحيد الذي لا يحتوي على نيوترون) - هو أبسط عنصر في الكون، وهو ما يفسر سبب كونه الأكثر وفرة أيضًا.

وقال نيمان إنه بشكل عام، كلما زاد العدد الذري، قلت وفرة العنصر.

في النجوم، تندمج ذرات الهيدروجين لتكوين الهيليوم، وهو ثاني أكثر العناصر شيوعًا في الكون ومع ذلك، لا يزال هناك هيدروجين أكثر بحوالي 10 مرات من الهيليوم في الكون.

ويلعب الهيدروجين دورًا مهمًا في الكون، إذ أنه يشكل أساس النجوم والكواكب، كما أنه عنصر أساسي للحياة على الأرض، ويدخل في تركيب الماء والمواد العضوية الأخرى.

وتكوين الأرض يختلف عن تكوين الكون بأكمله، على سبيل المثال، يعد الأكسجين العنصر الأكثر شيوعًا من حيث الوزن في القشرة الأرضية، يليه السيليكون والألومنيوم والحديد، وفقًا لموقع HyperPhysics ، وهو موقع تديره جامعة ولاية جورجيا.

الهيدروجين في جسم الإنسان

للهيدروجين عدد من الأدوار الرئيسية في جسم الإنسان. فهو يشكل حوالي 65% من وزن الجسم، ويوجد في الماء والمواد العضوية الأخرى، مثل البروتينات والكربوهيدرات والدهون.

يساعد الهيدروجين في العديد من العمليات الحيوية في الجسم، بما في ذلك:

- نقل الأكسجين إلى الخلايا

- تخزين الطاقة

- تكوين الحمض النووي

- الحفاظ على درجة الحموضة المناسبة للجسم

في جسم الإنسان، العنصر الأكثر شيوعًا من حيث الوزن هو الأكسجين، يليه الكربون والهيدروجين، وفقًا لموقع HyperPhysics.

مخاطر الهيدروجين

ومع ذلك، يمكن أن يكون الهيدروجين خطيرًا أيضًا، وذلك اتضح عندما أدى تفاعل غاز الهيدروجين مع الأكسجين إلى كارثة منطاد هيندنبورغ التي أودت بحياة 36 شخصًا في عام 1937، وفقًا لموقع Airships.net . علاوة على ذلك، يمكن للقنابل الهيدروجينية أن تكون مدمرة بشكل لا يصدق، على الرغم من أنها لم تستخدم قط كسلاح، وهذا ما أثبتته الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي وبريطانيا العظمى وفرنسا والصين في الخمسينيات من القرن الماضي.

إن القنابل الهيدروجينية، مثل القنابل الذرية، تستخدم مزيجًا من الاندماج النووي والتفاعلات الانشطارية لإحداث الدمار، وإطلاق كل من الإشعاع وموجات الصدمة الميكانيكية عند تفجيرها.

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