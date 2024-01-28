للرياضيين.. ما هو الوقت المثالي لتناول البروتين ؟

محمد اسماعيل - القاهرة - من المعروف أن البروتينات تحتوي على أحماض أمينية تساهم في بناء العضلات، لذلك فإن تناول البروتين قبل وبعد التمرين فوائد عظيمة.

وتعد الفترة المثالية لتناول البروتين ما بين 4 إلى 6 ساعات قبل أو بعد التمرين، وفق ما كشفت دراسة أجرتها الجمعية الدولية للتغذية الرياضية، وفقا لموقع "فري ويل هيلث".

وقال الدكتور بنيامين جوردون من جامعة فلوريدا: "من الأفضل تناول ما يكفي من البروتين على مدار اليوم بدلاً من توقيته بشكل صحيح".

وأضاف: "يحتاج جسم الإنسان إلى 0.8 جرام من البروتين، يومياً للبقاء بصحة جيدة".

ويجب على الرياضيين الذين يرغبون في اكتساب العضلات تناول ما بين 1.2 غرام إلى 1.7 جرام من البروتين لكل كيلوجرام من وزن الجسم يومياً.

الغذاء مقابل المكملات

وتعتبر مكملات البروتين مرادفة لاكتساب العضلات في عالم اللياقة البدنية، لكن خبراء التغذية يقولون إنه من الأفضل الحصول على البروتين من مصادر الغذاء أولاً.

ومن الأفضل النظر إلى مكمل البروتين باعتباره مفيداً لشخص يواجه مشكلة في تلبية احتياجاته اليومية من البروتين بسبب مستويات نشاطه العالية أو نموه وتطوره النشط.

ويساعد تنويع مصادر البروتين الغذائية على الاستفادة الأكبر للجسم.

كما أن تدريب القوة مطلوب لبناء العضلات بالإضافة إلى تناول البروتين والكربوهيدرات.

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