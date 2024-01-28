هل تساعد السباحة في الماء البارد على تقليل أعراض انقطاع الطمث؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت دراسة جديدة أجراها فريق البحث في جامعة لندن كوليدج، أن النساء التي تمر بمرحلة انقطاع الطمث، واللاتي يفضلن السباحة بانتظام في الماء البارد، شعروا بتحسن كبير في حالتهن الجسدية والعقلية.

وجمع فريق البحث آراء 1114 امرأة، 785 منهن يعانين من انقطاع الطمث، لفحص تأثير السباحة في الماء البارد على الصحة، وفقا لموقع "مديكال إكسبريس".

وأوضحت النتائج أن النساء بعد انقطاع الطمث شعروا بتحسن في القلق، كما أفادت 46.9% من النساء)، وتقلب المزاج (34.5%)، وانخفاض الحالة المزاجية (31.1%)، والهبات الساخنة (30.3%) نتيجة السباحة في الماء البارد.

قامت غالبية النساء المشاركات في الدراسة (63.3%) بالسباحة خصوصاً لتخفيف الأعراض.

وقالت بعض النساء أن الماء البارد قد يخفف التوتر والقلق.

وقالت الدكتورة جويس هاربر المشرفة على البحث: "لقد وجد سابقاً أن الماء البارد يحسن الحالة المزاجية ويقلل التوتر لدى السباحين في الهواء الطلق، وقد تم استخدام حمامات الثلج منذ فترة طويلة لمساعدة الرياضيين على إصلاح العضلات واستعادتها".

وتدعم الدراسة هذه الادعاءات، وفي الوقت نفسه تسلط الأدلة المتناقلة الضوء أيضاً على كيفية استخدام النساء لهذا النشاط لتخفيف الأعراض الجسدية، مثل الهبات الساخنة والأوجاع والآلام.

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