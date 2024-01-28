الامارات | أيمن رضا يكشف عن سرقة دراجته من أمام بيته .. ويضع مكافأة لمن يجدها

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن النجم السوري أيمن رضا عن تعرضه للسرقة طالباً من جمهوره مساعدته. وكشف أيمن رضا أن دراجته النارية الشهيرة التي غالباً ما ينشر صوره وهو يقودها في شوارع العاصمة السورية دمشق قد تمت سرقتها من مدخل البناية.

ونشر أيمن رضا مجموعة من الصور لدراجته النارية المسروقة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، وأكد أنها سُرقت من مدخل البناية وقال في تعليقه: "اليوم تمت سرقة موتوري من العدوي من داخل البناية. أرجو مِن مَن يعرف شيئاً عنه إخباري وله مكافأة". وتفاعل عدد كبير من محبي ومتابعي أيمن مع الصور، وتمنوا أن يتم إلقاء القبض على الفاعل وأن تعود له دراجته النارية.

ودائماً ما يظهر النجم أيمن رضا يقود دراجته في شوارع دمشق، حيث إن الكثير من محبي ومتابعي النجم يعرفون دراجته.