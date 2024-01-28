الامارات | تونسي في كندا يقتل زوجته الحامل بـ 20 طعنة في البطن

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت وسائل إعلام تونسية، أمس، إن تونسيا أقدم على قتل زوجته الحامل بطريقة بشعة في مدينة مونتريال الكندية ما أثار موجة غضب واستنكار عارمة في صفوف التونسيين داخل البلاد وخارجها.

وحسبما نقلت صحيفة "الشروق" التونسية عن وسائل إعلام كندية، فإن الشرطة اعتقلت الزوج "م.م" البالغ من العمر 42 عاما بتهمة قتل زوجته التونسية" ن ب ي" البالغة من العمر 32 عاما يوم الجمعة.

ووفق السلطات الكندية فإن المتهم اتصل بالشرطة وأبلغ عن جريمته، وألقي القبض عليه في منزل الضحية.

وسدد الزوج بحسب الشرطة 20 طعنة لزوجته في منطقة البطن، ووجهت له تهمة القتل من الدرجة الثانية.

ونقلت وسائل إعلام كندية عن جيران الزوجين قولهم إنهما يعيشان في كندا منذ 3 سنوات، وكانت علاقتهما جيدة.