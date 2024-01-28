الجري في الهواء الطلق يقوي جهاز المناعة في الشتاء

محمد اسماعيل - القاهرة - -د ب أ

كشف عالم الرياضة الألماني البروفيسور إنجو فروبوزه، أن الجري في الهواء الطلق خلال فصل الشتاء يساهم في تقوية جهاز المناعة وزيادة عدد الخلايا المناعية وقدرتها على التصدي للأمراض وتقوية القلب والأوعية الدموية وزيادة القدرة على التحمل.

فيما يلي نوضح لكم فوائد الجري في الهواء الطلق.

تدفئة الجسم

أشار البروفيسور الألماني أنه يمكن تدفئة الجسم جيداً عند الجري في الهواء الطلق خلال فصل الشتاء، وذلك عن طريق ارتداء الملابس المناسبة، التي تساعد على الشعور بالدفء، ومنع انخفاض درجة حرارة الجسم.

ويجب أيضاً أن تكون الملابس جيدة التهوية لتصريف العرق، وذلك نظراً لأن العديد من عمليات تنظيم الحرارة تتم عبر الجبهة، كما أن الجسم يفقد الكثير من الحرارة من خلالها، لذا ينبغي ارتداء غطاء للرأس يغطي الجبهة والحماية من الرياح، مناسبة لهذا الغرض.

تجفيف الجسم

وبعد ممارسة الرياضة ينبغي تجفيف الجسم جيداً، حيث ينبغي خلع الملابس المبتلة بفعل العرق على الفور، لتجنب انخفاض درجة حرارة الجسم.

من ناحية أخرى، حذر عالم الرياضة فروبوزه من ممارسة الرياضة عند الإصابة بنزلة برد أو إنفلونزا، لتجنب الإصابة بالتهاب عضلة القلب.

اقرأ أيضا:

سر الحروف والأرقام الغريبة على علب العصائر والمواد الغذائية.. قد تسببت السرطان

عشبة استنشاقها يقوي الذاكرة ويحسن وظائف المخ ويخفف التوتر.. لن تتوقعها

مفعولها كالسحر.. 10 أطعمة في كل بيت تمنع تصلب الشرايين

تجيب شبكة ولا تدفع فلوس؟.. كيف يتعامل المصريون مع ارتفاع أسعار الذهب؟

ليلى عبد اللطيف تتحدث عن مفاجأة لتامر حسني وبسمة بوسيل