هذا ما يحدث لجسمك عند تناول منتجات الألبان المخمرة ليلا

محمد اسماعيل - القاهرة - قالت الدكتورة زهرة بافلوفا أخصائية الغدد الصماء: "الأطباء قديما كانوا ينصحون المرضى بتناول منتجات الألبان المخمرة ليلا، ولكن اتضح حاليا أن يتسبب في العديد من الأضرار الصحية".

وتابعت: "كان الأطباء يعتقدون أن منتجات الألبان المخمرة هي وجبة خفيفة وتناولها في الليل مفيد وله تأثير إيجابي في الأمعاء ولا تحتوي على الكثير من السعرات الحرارية"، وفق ما ذكرت "وكالة الأنباء الروسية نوفوستي".

وأضافت: "اضطر الأطباء إلى تغيير وجهة نظرهم بشأن منتجات الألبان المخمرة بعد معرفة تأثير نسبة السكر في الدم والأنسولين بعد تناولهما".

وأشارت: "منتجات الألبان المخمرة تحتوي على مؤشر أنسولين مرتفع، وأقصى نشاط لهرمون الأنسولين لدى الإنسان يكون في اليلل، واتضح أن الشخص يتناول هذه المنتجات ويذهب إلى الفراش سعيدا، ولكن في الليل ينخفض مستوى الجلوكوز في دمه، لذلك يبدأ الكبد في تركيبه بسرعة".

وتحذر الطبيبة، من أن تناول منتجات الألبان المخمرة بصورة منتظمة ليلا يمكن أن يصبح أحد عوامل الإصابة بداء السكري، كما أن هذا يساهم في تراكم الأنسجة الدهنية، ونحن الآن في "عصر وباء السمنة".

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