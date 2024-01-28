طبيب قلب: اتبع هذه الخطوات لتعيش حياة أطول

محمد اسماعيل - القاهرة - أمراض القلب أحد الأسباب الرئيسية للوفاة المبكرة، ولكن هناك بعض التغييرات البسيطة في نمط الحياة يمكن أن تساعد على الوقاية منها.

وكشف الدكتور مالور أخصائي أمراض القلب عبر قناته بموقع "يوتيوب" 6 أشياء يمكن للأشخاص القيام بها ليعيشوا حياة أطول، وفقا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية.

1. تناول نظام غذائي متوسطي

يتضمن النظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط الأطعمة النباتية مثل الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والمكسرات والبذور والبقول وكميات معتدلة من البروتينات الخالية من الدهون مثل الأسماك والدجاج والأطعمة منخفضة الدهون.

ويستخدم زيت الزيتون أيضا ليحل مكان الزيوت والدهون الأخرى في النظام الغذائي.

وقد يساعد هذا النظام في تقليل خطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية، وانخفاض ضغط الدم وبعض أنواع السرطان.

2. رفع الأثقال وتمارين القلب

قال الدكتور ألو: "إن الحصول على كتلة عضلية أكبر يساهم في الواقع في طول العمر والحياة الصحية".

3. مؤشر كتلة جسم صحي

تقول مؤسسة القلب البريطانية إن الأشخاص الذين يعانون من الوزن الزائد أو السمنة لديهم خطر متزايد للإصابة بأمراض القلب التاجية وارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول والسكري من النوع الثاني وبعض أنواع السرطان وأمراض القلب والدورة الدموية مثل النوبات القلبية والسكتة الدماغية والخرف.

4. الإقلاع عن التدخين

قال ألو: "إذا كنت مدخنا، أقلع عن جميع أنواع التدخين مهما كانت".

يعد التدخين سببا رئيسيا لأمراض القلب والأوعية الدموية (CVD) ويتسبب في وفاة واحدة تقريبا من كل أربع حالات وفاة بسبب الأمراض القلبية الوعائية.

5. احصل على نوم أفضل

قال ألو: "مما لا شك فيه أن الأشخاص الذين يحصلون على سبع إلى ثماني ساعات من النوم يوميا يكون أداؤهم أفضل على المدى الطويل".

ويرتبط نقص النوم بالعديد من المشاكل الصحية المزمنة، بما في ذلك أمراض القلب وأمراض الكلى وارتفاع ضغط الدم والسكري والسكتة الدماغية والسمنة والاكتئاب.

6. تقليل التوتر

قال ألو: "حاول تقليل جميع أشكال التوتر في حياتك، كيفما أمكنك القيام بذلك ومهما كانت أشكال التوتر التي قد تعاني منها".

وتشير الدراسات إلى أن المستويات المرتفعة من الكورتيزول الناتجة عن التوتر طويل الأمد يمكن أن تزيد من نسبة الكوليسترول في الدم والسكر في الدم وضغط الدم، وهي عوامل خطر شائعة للإصابة بأمراض القلب.

وإذا كنت تواجه مشكلة في التعامل مع التوتر، يمكنك التحدث إلى طبيبك العام.

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