الامارات | الهند: مريض يضرب طبيباً لأنه «عقّم يديه» بعد فحصه

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقدم مريض على ضرب طبيب عظام داخل عيادته في ولاية جوروجرام بالهند، لأنه رآه يعقّم يديه بعد فحصه، ما أثار غضبه ودفعه للاعتداء عليه هو ومرافق معه.

وذكرت الشرطة الهندية، أنه تم اتهام شخصين بالاعتداء على طبيب عظام يدعى بيوش ياداف، يبلغ من العمر 39 عاماً، داخل عيادته الواقعة في القطاع 82A في جوروجرام. وبحسب ما ورد، فقد وقع الحادث عندما قام الطبيب بيوش ياداف بتطهير يديه بعد فحص أحد المشتبه فيهما، وفقاً لموقع «نيوز لايف».

وخلال التحقيقات، روى الضحية أن أحد المرضى زار عيادته، الثلاثاء، يشكو من آلام في الكتف، وبعد الفحص البدني انزعج المريض عندما لاحظ الطبيب وهو يستخدم المطهر لتعقيم يديه، فوقعت مشادة بينهما، انتهت بضربه للطبيب عدة مرات، مستعيناً بمرافق له.

وتقدّم الطبيب بشكوى للشرطة ضد المريض ومرافقه، موضحاً أن هناك صالة ألعاب رياضية تقع في الطابق الأعلى من عيادته، سبق أن قدم شكاوى ضد صاحبها إلى إدارة المجمع التجاري بسبب تشغيله موسيقى صاخبة، وتكهن الطبيب أن يكون مالك الصالة أرسل هذين الشخصين لتخويفه.

من جانبها، أكدت الشرطة أن الجهود جارية لتحديد هوية المشتبه فيهم.