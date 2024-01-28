مفاجأة.. مشروب صحي شهير يبطئ الشيخوخة

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت دراسة أجراها باحثون صينيون ونشرت في مجلة Elsevier Journal The Lancet Regional Health Western Pacific ، أن تناول ثلاثة أكواب من الشاي يوميا يمكن أن يساهم في إبطاء الشيخوخة البيولوجية.

وقال الباحثون: "المواد الكيميائية الصحية الموجودة في الشاي الأسود والأخضر يمكن أن تؤثر بشكل إيجابي على الشيخوخة عن طريق منع تلف الخلايا للحفاظ على عمل الأعضاء لفترة أطول".، وفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية.

وقال الدكتور يي شيانغ، من جامعة سيتشوان: "تناول ما يقارب ثلاثة أكواب من الشاي يوميا قد يوفر فوائد مضادة للشيخوخة، وهذا بفضل محتواه على العديد من المركبات النشطة بيولوجيا".

وأظهرت الأبحاث السابقة أن شرب الشاي يمكن أن يقلل من فرص الإصابة بمرض السكري وأمراض القلب.

ويحتوي الشاي على مادة البوليفينول، وهي مضادات أكسدة قوية يمكن أن تساعد أيضا في الحماية من السرطان والأمراض العصبية مثل الخرف.

ونظرت الدراسة في كيفية تأثير المشروب على الشيخوخة البيولوجية، وهو مقياس لمدى سرعة تدهور الخلايا.

ونظر الباحثون في بيانات 5998 شخصا بالغا في بريطانيا تتراوح أعمارهم بين 37 و73 عاما، و7931 تتراوح أعمارهم بين 30 و79 عاما في الصين.

وسألوا عن كمية الشاي التي يشربونها، بما في ذلك الشاي الأخضر والشاي الصيني الأسود، وكذلك الشاي الأسود الذي يتم خلطه عادة مع الحليب لإعداد مشروب البناء التقليدي في بريطانيا.

وتم قياس شيخوختهم البيولوجية باستخدام اختبارات الدم الخاصة التي تبحث في التغيرات في الحمض النووي للأشخاص.

إن شرب أي كمية من الشاي يقلل من سرعة تقدم الأشخاص في العمر خلال متوسط المتابعة لمدة عامين، مع وصول التحسن إلى ذروته عند تناول ثلاثة أكواب في اليوم.

وقال الدكتور شيانغ: "يحتوي الشاي على العديد من المركبات النشطة بيولوجيا، مثل البوليفينول والثيانين والكافيين، والتي قد تكون مرتبطة بآثاره المحتملة المضادة للشيخوخة. وتم الإبلاغ عن أن مادة البوليفينول تعدل الكائنات الحية الدقيقة في الأمعاء، والتي قد يكون لها تأثير مهم على تنظيم التغيرات المرتبطة بالعمر في المناعة، والتمثيل الغذائي، والوظيفة الإدراكية".

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