الامارات | اختبار دم «ثوري» قد يكشف عن أورام المخ

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 28 يناير 2024

يجري علماء بريطانيون تجارب موسعة على اختبار دم جديد، يمكن استخدامه للكشف عن أنواع معينة من أورام الدماغ.

ويعتقد أن هذا الاختبار هو الأول من نوعه في العالم، ويمكن أن يقلل من الحاجة إلى الجراحة المحفوفة بالمخاطر، اللازمة حالياً لتشخيص بعض أورام الدماغ، وفقاً لشبكة «سكاي نيوز» البريطانية.

ويعمل اختبار الدم «TriNetra-Glio» الذي طورته شركة «داتار كانسر جينيتيكس»، عن طريق عزل الخلايا التي تحررت من الورم وانطلقت إلى دماء المرضى. وبعد ذلك يمكن التعرف على هذه الخلايا المعزولة تحت المجهر.

وأجرى باحثون في مركز أبحاث أورام الدماغ الذي تديره «إمبريال كوليدج لندن» وصندوق «إمبريال كوليدج» للرعاية الصحية التابع لهيئة الخدمات الصحية البريطانية، تجارب على الاختبار بالفعل، لتقييم ما إذا كان يمكنه تشخيص الأورام الدبقية التي تتطور في الدماغ، ويمكن أن تنمو للضغط على أنسجة المخ أو الحبل الشوكي.

وتشمل هذه الأورام الورم الأرومي الدبقي (GBM)، وهو النوع الأكثر شيوعاً من أورام الدماغ الفتاكة التي يتم تشخيصها لدى البالغين، وكذلك الأورام النجمية، والأورام الدبقية القليلة التغصن.

ووجد العلماء أن الاختبار يتمتع «بحساسية تحليلية عالية وخصوصية ودقة»، وفقاً لدراسة نشرت في المجلة الدولية للسرطان.