القاتل الصامت يبدأ من قدميك.. علامتان تشيران إلى الإصابة به

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

القاتل الصامت مصطلح طبي يستخدم للإشارة إلى ارتفاع ضغط الدم، وهو حالة طبية شائعة تسبب تلف الأوعية الدموية جميع أنحاء الجسم بما في ذلك الأوعية الدموية في الساقين والقدمين.

ووفقا لما جاء في "مايو كلينك"، تشمل أعراض ارتفاع ضغط الدم ما يلي:

غالبا لا تظهر أعراض لارتفاع ضغط الدم في مراحله المبكرة، ومع تقدم المرض قد تبدأ في ملاحظة بعض الأعراض بما في ذلك:

صداع الرأس.

صعوبة في التركيز.

عدم وضوح الرؤية.

طنين الأذن.

دوار.

غثيان.

قيء.

صعوبة في التنفس.

ألم في الصدر.

علامات ارتفاع ضغط الدم على الساقين

تورم القدمين والكاحلين

يمكن أن يحدث ذلك بسبب تراكم السوائل في الأنسجة.

تغيرات في لون الجلد

يمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى تغيرات في لون الجلد والساقين، وظهور بقع زرقاء أو بنية.

بالإضافة لظهور تقرحات في القدمين نتيجة ضعف الدورة الدموية في الساقين مما يجعل من الصعب على الجروح الشفاء بسهولة.

طرق الوقاية من القاتل الصامت

الحفاظ على وزن صحي

ممارسة الرياضة

اتباع نظام غذائي صحي

الإقلاع عن التدخين

الحد من تناول الكحول

الابتعاد عن الضغط والتوتر