الامارات | 5 أضعاف حجم «تيتانيك».. أكبر سفينة في العالم تبدأ رحلتها الأولى

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أبحرت أكبر سفينة سياحية جديدة في العالم، «أيكن أوف ذي سيز»، التابعة لشركة «رويال كاريبيان»، من ميناء ميامي في ولاية فلوريدا الأميركية، أول من أمس، في رحلتها الأولى، باتجاه منطقة البحر الكاريبي.

وتثير هذه السفينة البالغ طولها 365 متراً والمؤلفة من 20 طابقاً وتضم 2805 مقصورات و40 مطعماً، انتقادات بوصفها رمزاً للإفراط والمبالغة في الصناعة الحديثة، وهي أحدث إضافة إلى قطاع الرحلات البحرية الذي يتعافى بعد سنوات جائحة «كوفيد-19».

وتُعدّ «أيكن أوف ذي سيز» (أيقونة البحار) المسجّلة في جزر البهاماس، أول سفينة تابعة لشركة الرحلات البحرية الأميركية العملاقة تعمل بالغاز الطبيعي المسال، وهو وقود أحفوري تقدمه الشركات العاملة في القطاع على أنه بديل أكثر مراعاة للبيئة مقارنة بالفيول الثقيل، لكنه يتسبب في انبعاثات في الميثان، أحد أقوى الغازات المسببة لمفعول الدفيئة.

كما أن السفينة مجهزة بنظام يحوّل النفايات إلى طاقة، وآخر لإعادة تدوير المياه على متنها، بحسب «رويال كاريبيان»، ما يعد بتقليل التأثير البيئي لهذا النوع من السفن، وهو موضوع يتسبب في انتقادات كثيرة لقطاع الرحلات البحرية.

وخلال رحلتها الأولى إلى منطقة البحر الكاريبي، ستزور السفينة باستير، عاصمة دولة سانت كيتس ونيفيس، قبل أن تتوجه إلى شارلوت - أميلي في جزر فيرجن الأميركية، ثم إلى جزيرة كوكو كاي الخاصة في جزر الباهاماس، لتعود في نهاية رحلتها إلى ميامي.

وفي إمكان هذه السفينة استيعاب 5610 ركاب مع طاقم يضم 2350 فرداً. وهي مقسمة إلى ثماني مناطق مختلفة، وتضم سبعة أحواض سباحة، وتسعة أحواض جاكوزي، وشلالاً يبلغ ارتفاعه 17 متراً.

وبحمولة إجمالية تبلغ 250 ألفاً و800 طن، ما يوازي خمسة أضعاف حجم «تيتانيك»، خرجت هذه السفينة من حوض بناء السفن في مدينة توركو في فنلندا.

وتسحب «أيكن أوف ذي سيز» لقب أكبر سفينة سياحية في العالم من زميلتها «واندر أوف ذي سيز»، التابعة أيضاً لشركة «رويال كاريبيان».