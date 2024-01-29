الامارات | فيلم أبيض وأسود يفوز بجائزة «الأفلام الناطقة بالألمانية»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز الفيلم السويسري «إليكتريك فيلدز» من تأليف وإخراج ليزا جيرتش، بجائزة «مهرجان ماكس أوبهيلس ماكس أوفولس» السينمائية، في دورته الـ45 في مدينة «ساربروكن» الألمانية أول من أمس.

وحصل الفيلم، الذي أنتج بالأبيض والأسود، على ثلاث جوائز، وهي: الجائزة الرئيسة وقيمتها 36 ألف يورو لأفضل فيلم روائي طويل، وجائزة فريتز راف للسيناريو، وجائزة نقاد السينما.

ويُعدّ المهرجان هو الأهم بالنسبة لصانعي الأفلام الناطقة باللغة الألمانية من ألمانيا والنمسا وسويسرا.

وجرى تقديم 18 جائزة بقيمة إجمالية بلغت 118 ألفاً و500 يورو (128 ألفاً و600 دولار)، بما في ذلك 14 جائزة للجنة التحكيم وأربع جوائز للجمهور.

ودخل المسابقة 58 فيلماً في الفئات الأربع، وهي: الأفلام الروائية والوثائقية والأفلام المتوسطة والأفلام القصيرة. وشهد أسبوع المهرجان عرض 131 فيلماً.

• 3 جوائز حصدها الفيلم السويسري «إليكتريك فيلدز».