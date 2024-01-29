الامارات | طلبة في ضيافة الأصالة بـ «الظفرة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - زار طلبة من جامعة نيويورك أبوظبي، وعدد من أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية، مهرجان الظفرة بدورته الـ17، الذي تعقد فعالياته ومسابقاته في مدينة زايد بمنطقة الظفرة في إمارة أبوظبي.

وتجول الطلبة في منصة مزاينة الإبل وشبوك الإبل المشاركة في أشواط المزاينة، وتعرفوا عن كثب إلى السلالات الأصيلة من المحليات والمجاهيم والمهجنات الأصايل والوضح، واستمعوا لشرح من لجنة التحكيم، حول أبرز المعايير الجمالية التي تؤخذ بعين الاعتبار لتحديد الإبل الفائزة في أشواط المزاينة، وحضروا جانباً من إعلان النتائج وتتويج الفائزين.

كما زار الطلبة سوق الظفرة التراثي الذي يضع الزائر في صورة حية تدمج بين الماضي والحاضر.

وشملت جولة الطلبة الأسواق الخارجية في شارع المليون، التي تقدم منتجات وزينة الإبل، وأدوات البر والتخييم.