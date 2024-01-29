الامارات | بنات الإمارات يتفوّقن في بطولة فزاع للرماية بالسكتون

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت منافسات السيدات والناشئات تفوّقاً لراميات الإمارات، ضمن منافسات بطولة فزاع للرماية بالسكتون، التي تنظمها إدارة بطولات فزاع، في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث بميدان الرماية في منطقة الروية بدبي، وتُعدّ الأكبر من نوعها في هذه الرياضة التراثية، مع مشاركة أكثر من 2000 متسابق ومتسابقة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وتصدّرت الإمارات المراكز الثلاثة الأولى في فئة الناشئات، إذ نجحت بينة خالد المنهالي في الحصول على المركز الأول بعدما حققت العلامة 73، إضافة إلى تحقيق العلامة «إكس» ثلاث مرات، وجاءت بالمركز الثاني آمنة يوسف حسن بالعلامة 73، والعلامة «إكس» مرة واحدة، وحلّت في المركز الثالث مهرة عمر الكتبي بالعلامة 72، والعلامة «إكس» مرتين.

وفي منافسات السيدات، جاءت سلطنة عُمان في المركزين الأول والثاني، من خلال هند خميس المقبالي في المركز الأول، وحلّت في المركز الثاني غسية الدرعي، وكان المركز الثالث من نصيب الإماراتية شيخة أحمد الدرعي.

وتوّج الفائزات، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، العميد محمد عبيد المهيري، بحضور الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، عبدالله حمدان بن دلموك، ومدير إدارة بطولات فزاع في المركز، راشد الخاصوني.

واستطاعت ناشئات الإمارات السيطرة على بطولة فزاع للرماية بالسكتون، من خلال تحقيقهن - وللمرة الأولى في تاريخ البطولة - ستة مراكز من ضمن المراكز الـ10 الأولى، في فئتهن، ما يعكس المستوى المتطوّر للمشاركات، إذ تمكنّ من تحقيق نتائج مميزة، على الرغم من الظروف الجوية التي صاحبت البطولة.