الامارات | زيت «الروكو».. ينبوع جمال طبيعي للبشرة والشعر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعد زيت «الروكو» (Roucou oil) بمثابة ينبوع جمال البشرة والشعر، إذ يحمي البشرة من الشيخوخة من ناحية، ويعالج الشعر الضعيف والمجهد من ناحية أخرى، حسب خبراء مجلة Stylebook المعنية بالموضة والجمال.

وزيت «الروكو» هو زيت مستخلص من شجيرة «أناتو» المعروفة أيضاً باسم «الروكو»، التي تُعدّ أميركا الجنوبية والوسطى موطنها الأصلي، ويزخر هذا الزيت بالمعادن والفيتامينات، مثل المغنيسيوم والكالسيوم و(السيلينيوم) وفيتامين (A) و(E).

وأضافت المجلة أن زيت «الروكو» يُعدّ أحد مضادات الأكسدة الطبيعية الأكثر فاعلية، التي تحمي خلايا البشرة من الشيخوخة. ويُعيد الزيت أيضاً بناء ألياف (الكولاجين)، ما يمنح البشرة مظهراً مشدوداً يشع شباباً وحيوية.

ويحتوي زيت «الروكو» أيضاً على صبغة طبيعية، التي تمنح البشرة سُمرة ساحرة.

كما يساعد في علاج الشعر الضعيف والمجهد، إذ يُعيد بناء بنية (الكيراتين) الضعيفة ويحسن مرونة الشعر، كما أنه يرطب الشعر ويمنحه لمسة نهائية ناعمة كالحرير.

ويشكل زيت «الروكو» أيضاً طبقة واقية على الشعر ويحميه من الأشعة فوق البنفسجية الضارة، كما أنه يضمن تألق لون الشعر الطبيعي لفترة أطول.