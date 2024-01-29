الامارات | إلقاء حساء على «الموناليزا».. ووزيرة فرنسية تندّد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ألقت ناشطتان بيئيتان حساءً على الزجاج المصفح الخاص بلوحة «الموناليزا» الشهيرة في متحف اللوفر الباريسي، أول من أمس، من دون إلحاق الأذى بالعمل، في خطوة تُضاف إلى سلسلة تحركات في الأشهر الأخيرة لحركات بيئية داخل متاحف عالمية.

وأوضح المتحف لوكالة «فرانس برس»، أن «العمل لم يتعرّض لأي ضرر»، مشيراً إلى أن القاعة التي تُعرض فيها اللوحة، أعيد فتحها أمام الزوّار بعد إغلاقها لنحو ساعة. ويعتزم متحف اللوفر تقديم شكوى.

وهتفت الناشطتان، بعد رمي الحساء: «ما هو المهم؟ ما هو الأهم؟ الفن أم الحق في غذاء صحي ومستدام؟ نظامنا الزراعي مريض. مزارعونا يموتون أثناء عملهم. ثلث الفرنسيين لا يتناولون وجباتهم الغذائية كاملة كل يوم».

وأُوقفت الناشطتان بعد الخطوة التي قامتا بها، وفق مصدر في الشرطة.

وبحسب متحف اللوفر، فإنّ الناشطتين أخفتا حساء اليقطين الذي ألقتاه على اللوحة في دلة للقهوة. ويُسمح بإدخال الطعام عند مدخل الموقع.

وندّدت وزيرة الثقافة الفرنسية، رشيدة داتي، بالحادثة، قائلة إن «(الموناليزا)، مثل تراثنا، ملك للأجيال المقبلة.. ولا يمكن تبرير استهدافها لأي سبب كان».