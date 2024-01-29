الامارات | وفاة جون بوش منتج مسلسل عائلة سيمبسون

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 29 يناير 2024

توفي منتج مسلسل الرسوم المتحركة الأمريكي "عائلة سيمبسون" جون بوش، عن عمر يناهز 69 عاما متأثرا بمرض السرطان، بحسبما نقلت مجلة "هوليوود ريبورتر" نقلا عن صديقه كيفن بانرمان.

وتوفي بوش في 23 نوفمبر 2023 بمركز "سيدارز سيناي الطبي" في لوس أنجلوس بسبب سرطان الغدد الليمفاوية في الخلايا الجذعية الدماغية.

ولم يتم الإبلاغ عن وفاة منتج عائلة سمبسون من قبل.