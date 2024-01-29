الامارات | ما الذي يفعله صحن بطاطا مقلية بالدماغ ؟

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت خبيرة التغذية الروسية الدكتورة يلينا سولوماتينا الأضرار التي يسببها تناول البطاطا المقلية للدماغ.

وقالت الخبيرة في حديث لراديو "سبوتنيك" أن الإفراط في تناول البطاطا المقلية يمكن أن يؤثر سلبا في الجسم. لأنها تحتوي على مؤشر مرتفع لنسبة السكر في الدم، أي أنه بعد تناول صحن بطاطا مقلية يرتفع مستوى الغلوكوز في الدم بشكل حاد. وأن تناولها بصورة متكررة يمكن أن يؤدي إلى ضعف الدورة الدموية.

وأضافت: "يتكون جسم الإنسان مما يأكله. نعم هذا تعبير مبتذل، لكنه صحيح. البطاطا المقلية، على عكس البطاطا المسلوقة، لها مؤشر نسبة السكر في الدم مرتفع. إذا كان الشخص يأكل البطاطا المقلية دائما، فغالبا ما يرتفع مستوى السكر في دمه. و يؤدي هذا إلى تفاعل الجسم مع التهاب متكرر. فمثلا ، تتغطى بطانة الأوعية الدموية بالكوليسترول، ما يؤدي إلى حدوث اضطرابات في الدورة الدموية".

وتستطرد ونتيجة لذلك يمكن أن يقل تدفق الدم إلى الدماغ.

وتقول: "يبدأ الدماغ في تلقي كمية أقل من الأكسجين والمواد المغذية، ونتيجة لذلك "تنكسر" أي تموت العديد من الخلايا العصبية".