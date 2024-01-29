الامارات | يسرق طائرة من مطار تكساس فتتحطم به ويلقى مصرعه

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مسؤولون، عن أن شاباً توفي بعد أن تحطمت طائرة سرقها من مطار في ولاية تكساس الأميركية، بالقرب من الحدود بين تكساس وأوكلاهوما، وفقاً لشبكة "سكاي نيوز".

وقالت إدارة السلامة العامة في تكساس (DPS): إن الطائرة من طراز "سيسنا 172" سُرقت من مدرسة ATP للطيران في مطار أديسون، على بعد نحو 15 ميلاً شمال دالاس.

وطار الشاب، ويدعى لوجان تيموثي جيمس (23 عاماً)، بالطائرة على بعد أكثر من 80 ميلاً شمال شرق البلاد باتجاه باريس، تكساس، قبل تحطمها بالقرب من حدود الولاية مع أوكلاهوما.

وقال مطار أديسون: إن الطائرة غادرت الساعة 6:53 مساءً يوم الأربعاء، وفقاً لما ذكره موقع "إن بي سي".

تحطمت الطائرة في حقل على بعد تسعة أميال شمال شرق تليفون بولاية تكساس، وجيمس كان الشخص الوحيد على متنها.

ولم يكن من الواضح على الفور ما إذا كان جيمس قد تواصل مع المسؤولين طلباً للمساعدة، أم أعلن حالة الطوارئ قبل تحطم الطائرة.

التقط تسجيل مراقبة الحركة الجوية في وقت سابق من الرحلة محادثة حول خططه. وقال الشاب بحسب التسجيلات: "في الوقت الحالي ستدركون على الأرجح أنني لن أستمع إلى تعليماتكم جميعاً، وسأتوجه فقط إلى شرق تكساس".

وتابع: "سأقوم بسحب قاطع الدائرة الكهربائية comm 1 وقاطع الدائرة الكهربائية comm 2 هنا قريباً، بمجرد أن أفصل الميكروفون".