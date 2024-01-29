الامارات | مقتل 4 في حريق بمطعم صيني بسبب الديكورات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لقي أربعة أشخاص حتفهم وأصيب أربعة آخرون في حريق اندلع اليوم، بمطعم في هوهيهوت، حاضرة منطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم في شمال الصين، بحسب ما أعلنته السلطات المحلية.

وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، بأن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الحريق نجم عن احتراق ديكورات وأثاث.

وهرع فريق إنقاذ محلي من قوات الإطفاء، إلى مكان الحادث وقام بإخماد الحريق.

ويتلقى المصابون الأربعة العلاج حاليا، في حين تُجرى المزيد من التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث.