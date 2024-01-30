الامارات | بوتشيلي يحيي أمسية أوبرالية في «ليالي السعديات»

شكرا لقرائتكم خبر عن بوتشيلي يحيي أمسية أوبرالية في «ليالي السعديات» والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحيا النجم العالمي أندريا بوتشيلي أمسية موسيقية استثنائية تميزت بالألحان الأوبرالية، أول من أمس، في ثالثة حفلات «ليالي السعديات» بجزيرة السعديات في أبوظبي. واستمتع الجمهور بأداء لا يُنسى من مطرب التينور الإيطالي، الذي استهل عرضه بأغنية La donna e mobile من أوبرا «ريجوليتو»، تلاها بباقة من أجمل أعماله، قبل اختتام الحفل بأغنية Nessun dorma من أوبرا بوتشيني Turandot.
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