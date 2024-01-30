الامارات | %37 من الموظفين بألمانيا مستعدون لتغيير أعمالهم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خلصت نتائج دراسة إلى استمرار ارتفاع نسبة الموظفين في ألمانيا المستعدين لتغيير وظائفهم خلال العام الجاري. وأظهرت نتائج الدراسة، التي تم إجراؤها بتكليف من شبكة الوظائف «إكسينج»، أن نسبة الموظفين المستعدين لتغيير وظائفهم بلغت 37%، وهي النسبة نفسها التي رصدت في 2023، حسبما أعلنت شبكة «إكسينج»، أول من أمس.

وأوضحت نتائج الدراسة طويلة الأمد، التي تعتمد على استطلاع يجريه معهد «فورزا» لأبحاث الرأي سنوياً منذ عام 2012، أن 94% ممن شملتهم الدراسة لا يشعرون حالياً بأي قلق من فقدان وظائفهم، ورغم ذلك فإن ثلثي المشاركين أعربوا عن أملهم في وظيفة آمنة على المدى الطويل.

وأضافت «إكسينج» أن نتائج الدراسة أوضحت أن الأشخاص الأصغر سناً يشعرون بقلق أكبر نسبياً من احتمال تعرضهم للفصل من وظائفهم، لكنهم في الوقت نفسه أكثر انفتاحاً على الاشتغال بوظيفة جديدة.