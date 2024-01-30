الامارات | أنامل إماراتية تحمي تراث الأجداد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يواصل مهرجان الظفرة تسليط الضوء على الحِرف اليدوية وجمالياتها، ليقدم لزواره صورة تجسّد التراث، وترسم في أذهانهم الحياة الإماراتية التقليدية، إذ خصصت اللجنة المنظمة مساحة مميزة لإبراز هذه الحرف ضمن فعاليات الدورة الـ17 التي تستمر في مدينة زايد بمنطقة الظفرة حتى الثامن من فبراير المقبل.

ويقدم ركن الحرف اليدوية في سوق الظفرة التراثي باقة من الورش وعروض الأداء الحي، التي تتيح للزوار الاطلاع على عالم الحِرف اليدوية الإماراتية المتوارثة، وحماة التراث الذين يسهمون في صون هذه الحرف بأنواعها المختلفة.

ويعرض ركن الحرف عدداً من الحرف اليدوية النسائية التي امتهنتها المرأة في دولة الإمارات قديماً، والتي شكلت منتجاتها جزءاً من نمط الحياة اليومية للأسرة الإماراتية القديمة. كما يسلط المهرجان الضوء على التراث البحري الإماراتي، والبيئة التي عاش فيها الآباء والأجداد من أهل البحر من خلال تقديم الشروحات والعروض الحية المتعلقة بالصيد والغوص، وما يلزمها من أدوات.

كما يوفر المهرجان عروضاً حية لـ«صناعة الفخار» التي تعد من أقدم الصناعات التقليدية في الدولة، وتتميز الأعمال الفخارية الإماراتية بالتنوع والثراء.