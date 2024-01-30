الامارات | دبي تحتضن أكبر متجر ليغو داخل مطار في العالم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - افتتح مطار دبي الدولي DXB، بالتعاون مع لاجاردير ترافيل ريتيل وليغو ترافيل ريتيل رسمياً أكبر متجر ليغو داخل مطار في العالم، تزامناً مع الاحتفال بيوم الليغو العالمي.

وصُمم المتجر، الواقع في مبنى رقم 3 كونكورس B، على مساحة 190 متراً مربعاً، باستخدام قطع ومجسمات ليغو عملاقة، وتميز بمناطق تفاعلية لتحفيز الإبداع والمشاركة، إذ يوفر مساحة حيوية للمرح والإبداع واللعب تمكن الزوّار من استكشاف الإمكانات اللانهائية التي يقدمها عالم ليغو.

يبدأ المرح فور دخول الضيوف المتجر، حيث تستقبلهم تجربة تفاعلية من خلال تمرير يدهم على ماسح ضوئي للمصغرات يبث الحياة في مجسمات الليغو المصغرة على الشاشة. ويمكن للزوّار استكشاف تشكيلة واسعة من أحدث مجموعات الليغو.

وصمم فريق ليغو بمهارة المتجر لخلق إحساس فريد يجذب المسافرين، إذ يتميز بجدار من الفسيفساء يصور أفق المدينة الأيقوني استغرق إنشاؤه 134 ساعة، ويتألف من 33219 قطعة بوزن 62 كيلوغراماً.