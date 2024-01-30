الامارات | بطولة فزاع للرماية بالسكتون تتوّج الفائزين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وسط ندية كبيرة وتنافس قوي جاءت طلقات التفوق لتسدل الستار على بطولة فزاع للرماية بالسكتون، التي تنظمها إدارة بطولات فزاع، في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث بميدان الرماية في منطقة الروية بدبي، في نسخة استثنائية وكبيرة على صعيد أعداد المشاركين الذين تجاوزوا الـ2000 مشارك من مختلف الجنسيات، وقوة المستويات.

وجاءت المنافسات الختامية بداية مع نهائيات رماية الأهداف للرجال، التي حقق فيها الرامي العُماني محمد أحمد العامري المركز الأول، متفوقاً بالعلامة «إكس» على مواطنه خالد علي هبيس الذي جاء في المركز الثاني، فيما حلّ العماني محمد عبدالله الشبنوتي في المركز الثالث.

أما في منافسات إسقاط الصحون التي تقوم بنظام انطلاق المتنافسين بالجري لالتقاط السلاح ثم التصويب لإصابة الأهداف، فشهدت سيطرة عُمانية، إذ حقق المركز الأول الثنائي يونس حمد السيابي، وعوف خصيب العوفي، وتمكنا من تحقيق أسرع زمن في تاريخ جميع نسخ بطولة فزاع لرماية السكتون، وبلغ 5.42 ثوانٍ، ما يعكس قوة مستويات النسخة الحالية. وجاء في المركز الثاني الثنائي هشام خلفان السيابي، وخالد خلفان السيابي، وفي المركز الثالث محمود سعيد التوبي، وصخر سعيد التوبي.

وتوّج الشيخ أحمد بن محمد بن حشر آل مكتوم، رئيس اتحاد الإمارات للرماية، أصحاب المراكز الأولى «رجال أهداف ــ إسقاط الصحون»، بحضور الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، عبدالله حمدان بن دلموك.

ووجّه رئيس اتحاد الإمارات للرماية الشكر لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث لدوره في دعم الرياضات والتجمعات التراثية التي تجمع أبناء الوطن. وثمّن دور المركز الريادي في ضمان استدامة هذه البطولات العريقة، من خلال حسن التنظيم والاحترافية في العمل، داعياً الأندية الخاصة والعامة للاستفادة من هذه التجربة الكبيرة للمركز.

وأضاف «تجمعنا شراكة استراتيجية مع المركز، وسوف تترجم على أرض الواقع في الفترة المقبلة، إذ نسعى جميعاً إلى هدف واحد وهو تقديم الأفضل لأبناء وطننا».

وأضاف الشيخ أحمد بن حشر: «تابعنا منافسات إسقاط الصحون التي تعتبر من أهم وأعرق أنواع الرماية التي كان يمارسها آباؤنا وأجدادنا، ونحن كاتحاد دائماً موجودون لدعم هذه البطولات».