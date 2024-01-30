الامارات | تحرم أبنائها من الميراث وتترك 2.8 مليون دولار لحيواناتها!

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت امرأة صينية توزيع ثروتها على حيواناتها الأليفة على الرغم من أن لديها ثلاثة أبناء، وذلك كما ذكرت صحيفة "نيويورك بوست".

وبعد أن قسمت المرأة من شنغهاي، ولقبها "ليو"، ثروتها وكتبت وصيتها الأولى بأن أملاكها تتوزع بين أبنائها الثلاثة، غيرت رأيها بعد أن تركها أبنائها وهي مريضة ولم يسألوا عنها أو يقوموا بزيارتها، لذلك قررت بعد ذلك ترك ممتلكاتها لقططها وكلابها الذين كانوا دائماً معها، وذلك حسبما قال مسؤول من مقر مركز تسجيل الوصايا في بكين لصحيفة South China Morning Post.



ولأن القانون الصيني يحظر على الناس ترك ممتلكاتهم للحيوانات، قامت المرأة بالتغلب على تلك المشكلة عن طريق تعيين عيادة بيطرية لإدارة ثروتها وعهدت إليها برعاية حيواناتها الأليفة. ولعدم تعرض وصيتها للخطر قام المكتب الخاص بمركز تسجيل الوصايا بالصين بإعطائها نصيحة بأن تعين شخص تثق به للإشراف على العيادة البيطرية لضمان رعاية الحيوانات الأليفة بشكل صحيح.

ووفقا للصحيفة، أثارت القصة نقاشاً عبر الإنترنت في الصين.

وكتب أحد المستخدمين: "كم شعرت بخيبة الأمل والحزن عندما اتخذت قرارا بعدم ترك أي شيء لأولادها".



بينما تعاطف البعض مع المرأة المسنة، وعلقوا على الخبر بأنه يجب على الأبناء طاعة والديهم ويجب على القانون أن يعاقب الأبناء الذين يهملون والديهم في سن الشيخوخة.

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