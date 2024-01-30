الامارات | السجن سنة مع وقف التنفيذ لسارق حذاء ثمين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حُكِم الاثنين بالسجن عاماً واحداً مع وقف التنفيذ على أميركي سرق قبل 20 سنة الحذاء الأحمر الشهير الذي انتعلته الممثلة جودي غارلاند في فيلم "ذي ويزرد اوف اوز" (The Wizard of Oz)، وفق منطوق الحكم.

كذلك حُكم على الرجل الذي يُدعى تيري مارتن واعترف بالسرقة في أكتوبر الفائت بفترة سجن مع النفاذ سبق أن قضاها.

وسيبقى مارتن البالغ 76 عاماً تحت الإفراج المشروط بسبب وضعه الصحي، إذ يخضع للرعاية التلطيفية في المستشفى ويُتوقع ألا يعيش أكثر من ستة أشهر، وفقاً لصحيفة "نيويورك تايمز".

ولم يطلب الادعاء عقوبة السجن للمتهم الذي حضر إلى المحكمة على كرسي متحرك ومعه اسطوانة أكسجين.

وكان الحذاء المرصّع بالترتر القرمزيّ الانعكاسات، اختفى بشكل غامض عام 2005 من متحف جودي غارلاند في غراند رابيدز، مسقط رأس الممثلة، في ولاية مينيسوتا.

وسنة 2018، أعاد مكتب التحقيقات الفدرالي الحذاء الثمين، وهو أحد أربعة أزواج بقيت بعد تصوير الفيلم الصادر عام 1939.

وقال مارتن إنه سرق الحذاء ظناً منه أنه مرصع بأحجار ياقوت حقيقية، ثم حاول بيعه في السوق السوداء.

وعلى مر السنين، ارتفع مبلغ المكافأة المعروضة لاستعادة الحذاء بشكل كبير، إذ عرض أحد المهتمين مليون دولار لقاءه. ويقدر المدعون العامون في ولاية نورث داكوتا قيمته راهناً بنحو 3,5 ملايين دولار.

وأشارت وزارة العدل إلى أنّ الحذاء الأحمر يُعدّ "أحد أشهر الاكسسوارات في تاريخ السينما الأميركية".

وفي فيلم "ذي ويزرد اوف اوز" الموسيقي المقتبس من رواية تحمل الاسم نفسه، تنتعل البطلة الشابة دوروثي الحذاء ثلاث مرات لتحقق أمنيتها بالعودة إلى منزلها في كانساس.