الامارات | إيلون ماسك يطمح إلى إتاحتها للجميع.. نجاح زراعة شريحة دماغية في أول إنسان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال إيلون ماسك مؤسس شركة نيورالينك إن أول مريض من البشر خضع لزراعة شريحة دماغية من التي تنتجها الشركة الناشئة يوم الأحد وإنه يتعافى بشكل جيد.

وأضاف في منشور على منصة التواصل الاجتماعي (إكس) أمس الاثنين «تظهر النتائج الأولية رصد زيادة الخلايا العصبية على نحو واعد».

ويصف المعهد الوطني للصحة الخلايا العصبية بأنها خلايا تستخدم الإشارات الكهربائية والكيميائية لإرسال المعلومات عبر الدماغ وإلى الجسم.

وكانت إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية قد منحت الشركة العام الماضي تصريحاً لإجراء أول تجربة لها لاختبار زرع الشريحة في دماغ إنسان.

وذكر ماسك في منشور منفصل على (إكس) أن شريحة «نيورالينك» سيُطلق عليه اسم (تيليباثي).

ويطمح ماسك أيضاً إلى إتاحة شريحته للجميع، ما يحسّن التواصل مع أجهزة الكمبيوتر، ويساهم على قوله في احتواء «الخطر» الذي يشكله الذكاء الاصطناعي على الحضارة البشرية.

وأفادت «نيورالينك» على موقعها الإلكتروني بأن الشريحة تمكن المصابين بالشلل الرباعي من التحكم في الأجهزة بتفكيرهم.

وواجهت «نيورالينك» دعوات للتدقيق فيما يتعلق ببروتوكولات السلامة الخاصة بها. وذكرت رويترز هذا الشهر أن السلطات المعنية غرمت الشركة لانتهاكها قواعد وزارة النقل الأميركية فيما يتعلق بنقل المواد الخطرة.

وقُدرت قيمة الشركة بنحو خمسة مليارات دولار في يونيو الماضي.

وكان أربعة مشرعين طلبوا في أواخر نوفمبر الماضي من لجنة الأوراق المالية والبورصة الأميركية التحقيق فيما إذا كان ماسك قد ضلل المستثمرين بشأن سلامة تقنيتها بعد أن أظهرت السجلات البيطرية مشكلات في عمليات زرع الشريحة في أدمغة القرود منها الشلل وتورم الدماغ.

وسبق للشركة أن زرعت هذه الشريحة المُعادِلة بحجمها لقطعة نقود معدنية في دماغ قرد تمكّن من «اللعب» بلعبة الفيديو «بونغ» من دون جهاز تحكم أو لوحة مفاتيح.

وتؤكد «نيورالينك» أنها تسعى إلى تقنيات تُمكّن المرضى المصابين بالشلل من المشي مجدداً، وتتيح للمكفوفين استعادة البصر، وتستطيع حتى معالجة الأمراض النفسية مثل الاكتئاب.