الامارات | للمرة الثانية.. سرقة مجوهرات أحلام في باريس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 30 يناير 2024

تعرضت الفنانة أحلام للسرقة أمام مسكنها في حي "باسي" بباريس خلال تواجدها لحضور فعاليات أسبوع الموضة.

وقامت الفنانة بتقديم بلاغ للشرطة بفقدان مقتنيات بقيمة 100 ألف يورو، بما في ذلك حقيبتين تركتهما أمام مكان إقامتها.

وتحقق الشرطةفي التفاصيل وتستخدم كاميرات المراقبة للكشف عن السارق.

يُشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها أحلام للسرقة في باريس، حيث فقدت ساعة "رولكس" ومجوهرات قيمتها 100 ألف يورو في عام 2016. باريس تشهد على تزايد حوادث السرقة، وكانت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان قد تعرضت لحادثة سرقة مشابهة في 2016