الامارات | جائزة العويس الثقافية تفتح باب الترشح للدورة الـ 19

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية عن فتح باب الترشح للدورة الـ19 (2024 ـ 2025) اعتباراً من الأول من فبراير 2024 وحتى الأول من أغسطس المقبلين.

وتهدف جائزة سلطان بن علي العويس، التي أسسها الشاعر الراحل سلطان بن علي العويس عام 1987 وتبلغ قيمتها الإجمالية 600 ألف دولار بواقع 120 ألف دولار في كل حقل، إلى تشجيع وتكريم الأدباء والكُتّاب والمفكرين والعلماء العرب، اعتزازاً بدورهم في النهوض الفكري والعلمي في مجالات الثقافة والأدب والعلم في الوطن العربي.

وتنقسم الجائزة إلى خمسة حقول: الشعر، القصة والرواية والمسرحية، الدراسات الأدبية والنقد، الدراسات الإنسانية والمستقبلية، إضافة إلى جائزة الإنجاز الثقافي والعلمي، إذ تخضع الحقول الأربعة الأولى للتحكيم، بينما لا تخضع جائزة الإنجاز الثقافي والعلمي لمعايير التحكيم، إذ يتم من قِبل مجلس أمناء المؤسسة، اختيار شخصية ثقافية أو علمية أو عامة أو مؤسسة تركت بصمة وأثراً في الحياة الثقافية.

يذكر أنه قد فاز في الدورة السابقة كل من الشاعر حسن طلب في حقل الشعر، والقاص أمين صالح في القصة والرواية والمسرحية، والمفكر عبدالسلام بنعبد العالي في الدراسات الإنسانية والمستقبلية، والناقد عبدالله إبراهيم في الدراسات الأدبية والنقد.