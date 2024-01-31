الامارات | مجلة «شاعر المليون»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - صدر العدد (204) من مجلة «شاعر المليون» متضمناً جملة من الأخبار والتغطيات، أبرزها تغطية حول أمسيات منافسات مرحلة الـ24 شاعراً للموسم الـ11 من مسابقة «شاعر المليون»، والمحطة الختامية من مهرجان الظفرة بدورته الـ17، الذي تعقد فعالياته ومسابقاته في مدينة زايد بمنطقة الظفرة.