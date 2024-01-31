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الامارات | مجلة «شاعر المليون»

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أبوظبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - صدر العدد (204) من مجلة «شاعر المليون» متضمناً جملة من الأخبار والتغطيات، أبرزها تغطية حول أمسيات منافسات مرحلة الـ24 شاعراً للموسم الـ11 من مسابقة «شاعر المليون»، والمحطة الختامية من مهرجان الظفرة بدورته الـ17، الذي تعقد فعالياته ومسابقاته في مدينة زايد بمنطقة الظفرة.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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